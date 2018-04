Alla guida con il cellulare: maxi controlli della polizia Multate 65 persone: tolti 265 punti dalle patenti di guida dei conducenti

Alla guida con il telefono cellulare. Maxi controlli del personale della Polizia di Stato della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Eboli sulle strade.

Lungo il tratto autostradale dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel corso del servizio sono stati controllati oltre novanta veicoli; in totale sono state contestate dagli agenti sessantacinque violazioni al Codice della Strada, di cui trentatrè per l’utilizzo del cellulare alla guida e ventuno per il mancato uso delle cinture di sicurezza. In tutto sono stati detratti duecentosessantacinque punti dalle patenti di guida dei conducenti sanzionati.

I controlli sono stati eseguiti da diverse pattuglie con l’utilizzo anche di un’autovettura con colori di serie (“auto civetta”).

S.B.