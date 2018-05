Festeggiano i 90 anni poi restano coinvolti in un incidente I due anziani erano stati a cena fuori

Stavano tornando da una cena fuori casa organizzata per i novant'anni di lui quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in zona Cicalesi, a Nocera Inferiore. I due anziani coniugi avevano trascorso una serata con i parenti per il compleanno dell'uomo ed il raggiungimento del traguardo dei novanta anni. Finiti i festeggiamenti, stavano rientrando a casa, in macchina, con altri due parenti. Poi lo schianto, per cause ancora da accertare.

Feriti i due anziani che sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Ad avere la peggio è stata la donna, che è in condizioni gravi.

S.B.