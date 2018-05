Ragazza sbanda con l'auto e distrugge una pompa di benzina Sul posto intervengono i vigili del fuoco

Paura a Contursi Terme per un incidente stradale avvenuto all’interno di un distributore di benzina. Una ragazza, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo per distruggere la colonnina. Sul posto sono intervenuti in soccorso della giovane i sanitari del 118 dell’Humanitas.

Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Sul caso indagano le forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

S.B.