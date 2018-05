Nasconde la droga in casa: lo becca la polizia Trovato un panetto di hashish di 102 grammi

Nasconde la droga in casa, lo scopre la polizia.

Questa mattina gli agenti, con il supporto dell'unità cinofila antidroga, hanno effettuato una perquisizione in una abitazione di Nocera Superiore dove risiede il 54enne G.V., originario di Pagani. Il controllo in casa ha permesso di trovare un “panetto” di 102,7 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, materiale per il taglio e confezionamento in dosi della sostanza e una pistola lanciarazzi detenuta illecitamente. Trovati e sequestrati anche 80 euro, presunto provento dell’attività di spaccio. Il cinquantenne, con numerosi precedenti per vari reati, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli effettuati nei giorni precedenti hanno inoltre permesso di fermare due giovani incensurati originari di Pagani che tentavano di cambiare due banconote da 50 euro contraffatte in un esercizio pubblico. Il titolare dell’esercizio, insospettito dal comportamento dei due giovani, non ha esitato a chiamare la polizia che è rapidamente intervenuta sul posto. Una successiva perquisizione nell'abitazione di uno dei due ha permesso di trovare altre due banconote da 50 euro false.

I due giovani sono stati denunciati alla Procura per il reato di detenzione e spendita di banconote false. Nel pomeriggio di lunedì, nel corso di una perquisizione a Nocera Inferiore, un giovane è stato trovato in possesso di due grammi di hashish. E' stato segnalato come assuntore. Questa mattina infine, durante un controllo effettuato a Scafati nell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, sono stati trovati 2 grammi di marijuana. Oltre alla segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato segnalato all’ufficio di sorveglianza per violazione delle prescrizioni.

