Bisca clandestina in un bar: nei guai il titolare Sequestrate slot machine e computer

Scoperta una bisca clandestina. Ieri sera gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore durante una serie di controlli si sono recati in un bar in via Ovidio Forino nel centro storico della cittadina dell’Agro.

In un locale retrostante l’esercizio pubblico, è stata scoperta una vera e propria bisca clandestina, dove si scommetteva abusivamente e si praticava anche il gioco d’azzardo con slot machine illegali, postazioni telematiche per le scommesse sportive e casse per la ricezione e la riscossione delle scommesse.

Il titolare è stato segnalato, gli agenti hanno sequestrato 5 slot machine, un conta monete, un cambia monete, sette computer, diverso materiale informatico e 5.440 euro in banconote e monete di vario taglio.

S.B.