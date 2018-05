Nascondono la droga in macchina: arrestata una coppia I due si trovano ai domiciliari

Arrestata una coppia di conviventi per detenzione di sostanze stupefacenti. I due si trovano agli arresti domiciliari. Il provvedimento è scaturito nel corso dei controlli antidroga, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio nel comprensorio del Vallo di Diano. A metterlo a segno i carabinieri di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva. In manette una 23enne e un 31enne, conviventi.

I militari del Nucleo Operativo, nel tardo pomeriggio di sabato, dopo aver notato che i due, a bordo di un’autovettura di medie dimensioni, avevano imboccato una strada secondaria di Sala Consilina, hanno sottoposto ad ordinario controllo della circolazione stradale i giovani, notando un atteggiamento scontroso da parte dei due, riluttante al controllo.

I militari, insospettiti da questo comportamento, hanno sottoposto ad accurata perquisizione la macchina trovando, in un vano ricavato nella parte retrostante del faro anteriore dell’autovettura, un panetto di hashish ed ulteriore stupefacente, due trincia-marijuana in metallo, un coltellino e materiale per il confezionamento della droga. In casa della coppia sono stati trovati alcuni pezzi di hashish, nascosti tra la biancheria nella camera da letto. Oltre 100 i grammi di droga sequestrata.

S.B.