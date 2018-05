Fingono di fare shopping e rubano intimo e maglie Fermate tre donne

Sono state fermate dai carabinieri dopo aver rubato dei vestiti in un negozio in via Napoli, a Nocera Inferiore. A notare qualcosa di strano proprio le tre dipendenti dell'attività commerciale.

Le presunte ladre fingevano di fare spese e intanto nascondevano diversa biancheria intima e delle maglie in una borsa. I militari sono intervenuti per fermarle proprio mentre si provavano dei vestiti in un camerino.

S.B.