Furto notturno in una tabaccheria Portate via dai ladri diverse stecche di sigarette

Paura la notte scorsa a Casal Velino Marina, dei malviventi hanno messo a segno un furto all’interno di una tabaccheria che si trova in una stazione di servizio.

I banditi, dopo aver manomesso la saracinesca e distrutto il vetro, sono riusciti a entrare nell’esercizio commerciale. Hanno portato via numerose stecche di sigarette ed altre cose per poi fuggire via indisturbati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di rintracciare i ladri anche grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della stazione.

S.B.