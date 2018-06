Un chilo di marijuana nascosta in un pollaio Arresti della polizia

Lo stupefacente, nascosto sottoterra in delle buche ricavate sul fondo del pollaio annesso all’abitazione, era conservato in dei vasetti di vetro sigillati ermeticamente. Dopo che il cane ha segnalato la presenza della droga si è resa necessaria una lunga opera di scavo che ha permesso poi agli agenti di recuperare la sostanza illegale. Un altro sacchetto di marijuana è stato trovato nascosto all’interno di un capannone adiacente al pollaio e nel giardino sono state trovate 4 piante di cannabis, che, una volta essiccata ,avrebbe fruttato altre dosi di stupefacente. Il proprietario della casa e dell’aia, come detto già gravato da precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

In un’altra abitazione di via Case Vecchie sono state trovate due piante di marijuana e altri grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio nonché numerosi semi di cannabis (che se piantati avrebbero permesso la coltivazione di nuove piante e la preparazione di nuove dosi), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e del concime per favorire la crescita. Il detentore, un 21enne, originario di Battipaglia con precedenti per stalking, è stato arrestato in flagranza per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso di un controllo da parte della polizia in una casa di via Dentice D’accaria è stato scoperto un “bypass” abusivo realizzato a monte del contatore che permetteva di appropriarsi energia in maniera fraudolenta.

L’intestatario del contratto di energia asservito all’appartamento, un cinquantenne di Nocera, è stato denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica. I tecnici dell’Enel hanno provveduto a staccare l’allacciamento abusivo e a ripristinare il corretto utilizzo dell’impianto. Nei pressi di quest’ultima casa è stato anche fermato un cittadino marocchino di 40 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno che durante il controllo è stato trovato in possesso di uno “spinello” di marijuana appena confezionato e detenuto per uso personale. Lo straniero è stato segnalato in qualità di assuntore.

Sempre ieri pomeriggio gli stessi agenti del commissariato, che erano intenti nelle operazioni antidroga, hanno sventato un probabile tentativo di rapina o furto che alcuni malviventi stavano portando a termine forzando la porta di un appartamento del rione Cicalesi di Nocera Inferiore. Alla vista delle auto della polizia i malfattori sono saliti a bordo di due autovetture munite di lampeggianti e sirene bitonali simili a quelle in uso alle forze dell’ordine e, senza esitazione, si sono lanciati a folle velocità rischiando di travolgere gli agenti, che hanno tentato di bloccarli, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce nonostante le auto della polizia si fossero immediatamente poste all’inseguimento. Sono in corso attive indagini.

Nella tarda serata di mercoledì è stato eseguito un arresto per un ordine di esecuzione di un pregiudicato dei anni già sottoposto alla misura della libertà vigilata che è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare. Sull'uomo pendeva una condanna ad 8 mesi per il reato di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale sono state intensificate le misure di vigilanza in vista della maggiore movimentazione di veicoli connessa all’approssimarsi del periodo estivo, con l’attivazione di posti di controllo lungo le maggiori arterie di traffico. Nel corso dei controlli gli agenti del commissariato hanno sequestrato due auto perché sprovviste di assicurazione RCA. Inoltre è stato ritirato un libretto di circolazione in quanto un’auto è risultata mancante di revisione da oltre dieci anni, e sono state contestate 4 sanzioni al codice della strada.

S.B.