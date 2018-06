Cade dalla bicicletta: muore 24enne Aperta un'inchiesta

E' morto questa mattina Rocco Perrino, un 24enne di Poggiomarino. Si è spento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si trovava ricoverato in rianimazione dopo aver accusato un malore improvviso alcuni giorni fa, mentre passeggiava in bicicletta in via Iervolino, nella sua città.

In un primo momento era stato ipotizzato un incidente stradale, poi escluso dai medici. Intanto la procura ha aperto un’inchiesta sul caso.

S.B.