Finanziere infedele: avvertiva gli amici dei controlli Il militare è stato sospeso

Beccato ad avvertire amici imprenditori dei controlli in arrivo da parte dei colleghi: la procura di Nocera Inferiore ha chiesto e ottenuto la sospensione per un finanziere. Il militare infedele, al quale è stata contestata la rivelazione di segreto d’ufficio, è stato interdetto per sei mesi dal lavoro.

Le indagini sono state condotte dalla compagnia di Scafati, secondo cui il finanziere avrebbe avvisato il titolare di un’attività commerciale dell’agro nocerino – destinataria di un’ordinanza di chiusura – dell’imminente controllo da parte delle fiamme gialle. Il militare però è stato incastrato, ed è scattata la sospensione per sei mesi.

Giovanbattista Lanzilli