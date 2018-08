Dolori alle gambe e all'addome: "Non è nulla", poi muore La denuncia ai carabinieri dei familiari di un 45enne. La procura apre un'inchiesta

I familiari di un 45enne di Pagani hanno presentato denuncia ai carabinieri per la morte di Francesco Avitabile, deceduto in un letto d’ospedale al Martiri di Villa Malta di Sarno. Il calvario dell’uomo è iniziato però domenica scorsa, quando arriva in ospedale a Nocera Inferiore, preoccupato per un gonfiore al gluteo destro e alla gamba dove aveva fatto un’iniezione casalinga per placare i dolori del mal di schiena.

I medici gli hanno rimosso il pus che si era formato per poi dimetterlo il giorno seguente, invitando il 45enne a tornare all’Umberto I il mercoledì per sistemare la medicazione. Quando è tornato in ospedale, però, Avitabile oltre ai gonfiori lamentava dolori lancinanti all’addome.

Secondi i parenti, che hanno riportato la loro versione nella denuncia presentata ai carabinieri, i medici avrebbero però tranquillizzato il 45enne. Tornato a casa, le sue condizioni però sono ulteriormente peggiorate tanto che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che non ha potuto riportarlo a Nocera perché il reparto era pieno ed è stato quindi trasferito al Martiri di Villa Malta di Sarno.

Dopo una notte di ricovero, la tragica notizia del decesso dell’uomo. Sull’episodio la procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta: il pubblico ministero Ernesto Caggiano tra lunedì e martedì potrebbe disporre l’autopsia sul corpo di Avitabile per accertare con precisione le cause della morte.

I familiari, intanto, attraverso il loro legale parlano apertamente di malasanità. La comunità di Pagani intanto è sotto choc per la vicenda e si interroga sulla qualità delle cure sanitarie nell’agro nocerino sarnese, anche perché non è la prima volta che le cronache riportano casi di decessi improvvisi e di familiari che denunciano invocando giustizia per i loro congiunti dopo controlli o visite negli ospedali del territorio.

Redazione Salerno