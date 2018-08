Minacce di morte per farsi dare i soldi per giocare alle slot Arrestato un 39enne

Minaccia di morte i titolari dei negozi alimentari per farsi dare denaro da usare per giocare alle slot machine. Nel pomeriggio di ieri, a Battipaglia, i carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Maggiore Erich Fasolino, hanno arrestato il 39enne P. M., già noto alle cronache per i suoi trascorsi giudiziari, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziato dei reati di estorsione e rapina.

L’uomo, nei mesi di luglio ed agosto, si sarebbe fatto sistematicamente consegnare somme di danaro e generi alimentari da alcuni esercizi pubblici, principalmente bar, di Battipaglia, minacciando di morte o di gravi conseguenze fisiche i titolari ed i dipendenti. A volte le estorsioni sarebbero state messe a segno per poter giocare alle slot machine presenti negli stessi locali presi di mira dal 39enne, affetto da disturbi psichici.

All'uomo è stata contestata anche una rapina commessa a luglio in un motel di Eboli, per cui i militari dell’Arma di Battipaglia si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi della Stazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa nella fase esecutiva del provvedimento.

P. M. è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.

S.B.