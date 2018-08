Tentano di rubare un passeggino da un'auto: arrestati I due ladri sono stati sorpresi dai carabinieri

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre cercavano di mettere a segno un furto in un'auto. E' accaduto a Battipaglia, dove i militari della Stazione di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Erich Fasolino, hanno arrestato V. P., 32 anni, e M. S., 50 anni, entrambi domiciliati a Battipaglia e già noti alle forze dell'ordine.

I due avevano appena forzato il bagagliaio di un’Audi A4 parcheggiata in via Belvedere, nel quale era custodito un passeggino. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno individuato altre due auto, una Volkswagen Polo e una Opel Corsa, già danneggiate e dal cui interno nulla era stato portato via.

Dopo l'udienza di convalida, il Gip ha adottato nei confronti dei due uomini l’obbligo della firma.

S.B.