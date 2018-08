Sversamenti illeciti nel fiume Solofrone Intervengono i carabinieri forestali

Gestione illecita dei rifiuti da parte di un'azienda zootecnica, denunciato il titolare, intervengono i carabinieri forestali di Agropoli. I militari, durante una serie di controlli per prevenire azioni a danno dell’ambiente, hanno accertato che in località “Difesa” del comune di Giungano vi fossero diverse evidenze fisiche, come il colore delle acque ed esalazioni maleodoranti, che lasciavano presumere lo sversamento di rifiuti nei canali di scolo e regimentazione delle acque superficiali, che recapitano poi nel corso d’acqua “Solofrone”.

In particolare dall’ispezione di alcuni pozzi che attingono acqua dai canali e risalendo i canali stessi, i militari, coadiuvati dalla Polizia Municipale, hanno individuato la fonte inquinante ed accertato e che lo sversamento proveniva da un’azienda zootecnica, all’interno della quale erano stoccati materiali destinati all’alimentazione delle bufale che percolavano nel vicino canale di scolo.

I militari hanno provveduto nell’immediatezza ad interrompere lo sversamento, prescrivendo e facendo realizzare l’impermeabilizzazione dell’area in cui confluiva il rifiuto; hanno quindi denunciato a piede libero il titolare dell’azienda.

S.B.