Sequestrate 3 tonnellate di pomodoro in una fabbrica Merce per un valore di 12mila euro. Multato il titolare dell'azienda

Sono state sequestrate tre tonnellate di pomodoro in un'azienda di Castel San Giorgio, per un valore di circa 12mila euro, multato per 1500 euro il titolare della fabbrica ispezionata. In azione i carabinieri del Re.T.A. (Tutela Agroalimentare). L'operazione, finalizzata a contrastare le frodi alimentari, ha permesso di recuperare 6000 vasetti di passata di pomodoro, privi della tracciabilità.

S.B.