Uomo investito e ucciso nella notte Indagano i carabinieri

Dramma nella notte a Pagani, un uomo è stato investito e ucciso da un veicolo mentre camminava in via Alcide De Gasperi. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un’ambulanza della Misericordia, i sanitari però non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Intanto sul caso indagano i carabinieri che stanno prendendo visione anche delle telecamere installate nella zona per risalire alla targa del veicolo che ha investito l'uomo scappando poi via.

S.B.