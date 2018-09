Incendio in un fienile ad Agropoli Intervengono i vigili del fuoco

Incendio nella notte in un fienile ad Agropoli, in località Moio.

Le fiamme sono divampate in un deposito di balle di fieno e nella stalla, salvato il bestiame. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Agropoli. Intanto sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.

S.B.