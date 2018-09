Cenano a un matrimonio: 40 persone finiscono in ospedale Forse intossicati da pesce avariato

Sono 40 le persone che sono finite in ospedale dopo aver cenato ad un matrimonio. La festa per una coppia di sposi di Ascea, celebrata in un hotel di Paestum, avrebbe causato in diversi ospiti un'intossicazione alimentare. Interi nuclei familiari si sono recati al pronto soccorso con febbre alta, dolori addominali. Sotto accusa le portate a base di pesce, sopratutto del salmone e del pesce spada consumati crudi.

I sanitari stanno comunque indagando per capire se possano essere anche altri gli alimenti sospetti.

I primi sintomi di malessere per alcuni invitati sono arrivati nel pomeriggio di ieri. Informati di quanto accaduto i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.

S.B.