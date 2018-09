Taglia la legna nel bosco: muore 47enne Il 47enne è finito in un dirupo, sul caso indagano i carabinieri

Muore in montagna mentre sta tagliando la legna. Gaetano Savino, 47enne boscaiolo di Acerno ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo.

L’uomo si trovava in località Bardiglia. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Ancora è poco chiara la dinamica dell'accaduto, il 47enne avrebbe potuto battere la testa con violenza per poi cadere nel dirupo o essere colpito da un tronco in testa. La salma è stata posta sotto sequestro e verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

S.B.