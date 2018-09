Incidente nella notte: grave una ragazza La ragazza ha un'emorragia cerebrale

Drammatico incidente stradale nella notte a San Pietro al Tanagro. Due vetture, per cause da accertare, si sono scontrate in località Scorzo: ferita gravemente una 25enne di Teggiano che durante la notte è stata trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

La giovane avrebbe riportato diverse fratture, ma a preoccupare i sanitari è un'emorragia cerebrale. La conducente dell’altra auto, ricoverata all’ospedale di Polla, sarebbe invece in condizioni non gravi. Intanto sul caso stanno indagando le forze dell'ordine impegnate a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

S.B.