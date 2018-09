Fermato un pusher dai carabinieri: in manette un 37enne E' stato portato nel carcere di Fuorni

Fermato un pusher dai carabinieri. I militari della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato E.D., un 37enne pregiudicato magrebino, per detenzione e spaccio di hashish.

I militari della Stazione di Matinella, nel corso di uno specifico servizio, hanno dapprima pedinato e sorpreso il giovane in località Borgo San Cesario nell’atto di cedere una dose di stupefacente ad un giovane della zona e, successivamente, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare a seguito delle quali sono state trovati diversi involucri di cellophane contenenti complessivamente diverse stecchette di “hashish ” per un peso complessivo di 64 grammi circa e la somma in contanti di 60 euro, possibile provento dell’attività criminale.

L’arrestato, dopo le operazioni di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno a disposizione della Procura.

La sostanza stupefacente invece è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al L.A.S.S. del Comando Provinciale CC per le analisi quantitative e qualitative al fine di verificare quante dosi sarebbero state ricavate dalla droga. Continuano intanto da parte delle forze del'ordine gli accertamenti al fine di riscontare la presenza di complici e le dimensioni del fenomeno dell’attività criminosa in tutta l’area.

Sara Botte