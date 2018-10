Esplode camion di fuochi d'artificio durante festa patronale Paura durante il corteo religioso

Paura ieri sera a Battipaglia durante la festa patronale in onore di Santa Teresa del Bambin Gesù. Un camion con a bordo numerosi fuochi d’artificio ha preso fuoco nel parcheggio del cortile della scuola “Penna”. Il mezzo in pochi attimi è stato avvolto dalle fiamme. Durante il corteo religioso in onore della santa i fedeli hanno avvertito un forte boato che ha spaventato i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli artificieri e i volontari del nucleo comunale di Protezione Civile che hanno spento il rogo evitando ulteriori danni. Sul caso indagano i carabinieri.

S.B.