Scontro tra due auto: grave uno dei feriti Trasportato al Ruggi, è in prognosi riservata

Incidente stradale ieri sera sulla strada litoranea, nei pressi di Pontecagnano. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate nelle vicinanze dell’Isola Verde. Forte l'impatto frontale tra le vetture, quattro le persone coinvolte, una di loro si è ferita in modo grave. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che una delle macchina, con a bordo degli extracomunitari, sia finita nella corsia opposta andando a scontrarsi violentemente contro l’altro veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia.

L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del VoPi e la Croce Bianca che hanno soccorso i feriti e trasferito il più grave all’Ospedale Ruggi D'Aragona. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Intanto le forze dell'ordine giunte sul posto dell’incidente hanno effettuato i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.

S.B.