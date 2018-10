Aggredisce i carabinieri: arrestato Il 31enne è stato condotto in carcere

Aggredisce i carabinieri e finisce in carcere. I carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, nel pomeriggio di ieri, in attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno arrestato un 31enne pregiudicato del posto, originario di Eboli e residente ad Agropoli.

Il giovane, lo scorso 17 aprile, dopo l' intervento della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in un bar del capoluogo cilentano, inveiva nei confronti dei militari, aggredendoli. Bloccato e arrestato, è stato all’epoca sottoposto al regime di arresti domiciliari.

I militari della Stazione di Agropoli hanno quindi rintracciato e arrestato l’uomo, che dovrà scontare la pena definitiva di 3 mesi di reclusione in carcere per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

S.B.