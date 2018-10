Fuga di gas e fiamme nel bar: paura per la titolare Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Momenti di tensione questa mattina a Battipaglia. All’interno del bar “Funny”, in via Paolo Baratta, la titolare dell'attività, nell’accendere uno dei fornelli alimentati da una bombola di gas, ha provocato la fuoriuscita del materiale infiammabile che ha provocato una violenta fiammata danneggiando i suppellettili all’interno della cucina e di diversi vetri. Fortunatamente la struttura non ha riportato gravi danni e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

S.B.