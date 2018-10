Auto finisce fuori strada: due feriti Coinvolta un'altra vettura. Due giovani in ospedale

Incidente stradale questa mattina in via Bosco I, nella zona industriale di Battipaglia, dove un’auto, una Fiat Multipla, è sbandata andando a finire fuori strada per la rottura di un braccetto.

Coinvolta anche un’altra vettura che stava sopraggiungendo con a bordo un giovane che, mentre si stava dirigendo a lavoro, ha urtato contro il braccetto della prima auto. Nell'impatto, fortunatamente non grave, si è però danneggiata la coppa dell’olio motore, che si è riversato inevitabilmente su tutta la carreggiata.

Sul posto sono così intervenuti i sanitari della Croce Verde che hanno soccorso un ragazzo marocchino e una ragazza italiana che erano a bordo della Fiat Multipla. I due giovani sono stati trasportati in ospedale, se la caveranno senza gravi conseguenze. Il conducente della seconda vettura, invece, sembra essersi allontanato dal luogo del sinistro. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.

