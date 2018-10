Tragico incidente in autostrada: un morto e diversi feriti Coinvolte sei vetture: una delle vittime sarebbe deceduta sul colpo. Avviate le indagini

Ancora sangue sulle strade della provincia salernitana. In tarda serata una persona è morta, e altre cinque sono rimaste ferite, in uno schianto avvenuto sull'autostrada A2 "Salerno-Reggio Calabria". L'incidente è avvenuto poco dopo le 21 all'altezza del chilometro 23, nel territorio del comune di Battiaglia in direzione Nord.

Diversi i veicoli coinvolti nell'impatto: terribile la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori che sono intervenuti sul posto. Al lavoro i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Bianca. Complicate le operazioni di salvataggio: i feriti sono stati estratti dalle lamiere contorte. Purtroppo, tra i corpi tirati fuori ce n'era uno senza vita. A quanto pare, per una delle persone coinvolte l'impatto è stato fatale e non c'è stato nulla da fare.

Gli altri feriti sono invece stati caricati sulle ambulanze e trasportati in ospedale. A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla terribile scena e si sono subito resi conto della gravità dell'impatto. Al lavoro gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso ed anche per ricostruire la dinamica della tragedia. L'unica certezza al momento è il bilancio pesantissimo dell'incidente. L'autostrada del Mediterraneo è stata chiusa, con le inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Gli automobilisti sono stati costretti a fare ricorso alla viabilità locale alternativa per bypassare il luogo dell'incidente.

Sotto la luce delle fotoelettriche la polizia stradale ha effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Intanto, la provincia di Salerno si ritrova a fare i conti con l'ennesimo incidente stradale mortale: le strisce d'asfalto del territorio si confermano, dati alla mano, tra i più pericolosi della Campania. La procura di Salerno ha aperto un fascicolo, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla tragedia.

