Si lancia dal quarto piano di un palazzo e muore L'uomo è finito su un'auto in transito

Si è lanciato dal quarto piano di un palazzo in via del centenario a Battipaglia, non ce l'ha fatta, A.F., l'uomo che ieri pomeriggio è precipitato per diversi metri prima di finire su un’automobile in transito. A soccorrerlo i sanitari del 118, l'anziano, già in cura al Centro di Salute Mentale, era stato condotto d’urgenza in ospedale. Troppo gravi, le ferite riportate in seguito all'impatto, il 71enne è morto. Choc e dolore nel quartiere.

S.B.