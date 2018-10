Dramma al parco, scoperto il cadavere di un uomo Passanti sotto choc, sul posto le forze dell'ordine

Momenti di paura ieri sera ad Agropoli, alcune persone mentre stavano passeggiando hanno trovato il cadavere di un uomo di nazionalità tunisina nei pressi del Parco "Liborio Bonifacio", ad Agropoli.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno solo potuto accertare il decesso dell'uomo. Intanto sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo. Molto probabilmente si tratta di un clochard morto per cause naturali.

S.B.