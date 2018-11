Mamme e figlie investite mentre andavano a scuola Ferita alla testa una bambina di quattro anni

Una madre con le sue due figlie è stata investita questa mattina a Battipaglia. La donna stava portando le bambine a scuola quando, per cause ancora da chiarire, sono state travolte da un'auto in via del Centenario d'Italia. La donna con le figlie è stata portata all'ospedale Santa Maria della Speranza. La più piccola di soli quattro anni avrebbe riportato delle ferite alla testa, la madre e la sorella se la sono cavate invece con una prognosi di pochi giorni.

S.B.