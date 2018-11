Rapina un capotreno: arrestato un 22enne Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Rapina un capotreno, arestato un 22enne. Gli uomini della Polizia Ferroviaria di Battipaglia hanno dato esito ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un giovane campano che, il 4 ottobre scorso, si sarebbe reso responsabile di una rapina ai danni di un capotreno.

Approfittando della temporanea discesa del ferroviere per coordinare la fermata dell’Intercity nella stazione di Battipaglia, il delinquente si sarebbe introdotto furtivamente nello scompartimento riservato al personale di bordo per poi appropriarsi di un borsello che conteneva, tra le altre cose, il tablet di servizio. Il capotreno, dal marciapiede, si era reso conto dell'accaduto e si era diretto verso il giovane che, nel fuggire, aveva perso lo zaino che aveva in spalla. Per recuperarlo era ritornato sui suoi passi ed aveva aggredito fisicamente il ferroviere, per poi allontanarsi definitivamente guadagnando l’uscita della stazione.

Le indagini, condotte dagli uomini della Polizia Ferroviaria, hanno preso spunto dalle dichiarazioni della vittima, che a causa delle lesioni patite nell’aggressione si era poi sottoposto alle cure del pronto soccorso del locale nosocomio, e di un testimone, presente in stazione, che aveva assistito alla scena.

Grazie alla descrizione fornita da entrambi, i sospetti degli investigatori si erano immediatamente concentrati su M.M., ventiduenne residente ad Agropoli, che pochi giorni prima, nella stazione di Battipaglia, era stato sorpreso e denunciato dagli stessi poliziotti perché trovato in possesso di un coltello e di una chiave esagonale in uso alle ferrovie per l’apertura degli scompartimenti, non di libera vendita, strumento noto alla Polfer proprio perché utilizzato dai cosiddetti L.O.F. ovvero Ladri Operanti in Ferrovia.

I sospetti sono divenuti certezze quando l’uomo è stato riconosciuto nei filmati degli impianti di videosorveglianza ed in sede di individuazione fotografica, da parte del capotreno e del testimone oculare. Sulla base degli elementi raccolti la Sezione G.I.P./G.U.P. Tribunale di Salerno ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del rapinatore.

S.B.