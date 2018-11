Ruba elettrodomestici ed armi da una casa: arrestato In carcere un marocchino beccato dai carabinieri

Si era introdotto in un'abitazione a Giungano per portare via elettrodomestici, attrezzi da lavoro e nove armi, tra fucili e pistole che il proprietario custodiva in una cassaforte. Nei guai un cittadino marocchino. I carabinieri del comando provinciale di Agropoli, su disposizione della procura, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato in abitazione, detenzione e porto abusivo di armi.

Ad incastrare il marocchino le sue impronte digitali, trovate sui vetri della finestra della casa dalle forze dell'ordine durante le investigazioni. Confrontate nella banca dati hanno condotto i carabinieri all'identità del ladro.

S.B.