Furti nelle gioiellerie e riciclaggio: 25 arresti Fermato dai carabinieri un gruppo appartenente ad una comunità Rom

Furti nelle gioiellerie e riciclaggio. L'operazione dei carabinieri. Dalle prime ore di questa mattina i militari del R.O.S. e del Comando Provinciale di Salerno stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Salerno su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 25 persone indagate, 11 in carcere, 7 ai domiciliari, 7 obbligo di dimora, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, utilizzo indebito di carte di credito e riciclaggio degli illeciti proventi nonché di minacce aggravate dal metodo mafioso.

Al centro delle investigazioni le attività criminali di appartenenti ad una comunità Rom che, da numerosi anni, vive ad Agropoli.

L’indagine ha documentato come il gruppo avrebbe messo a segno furti gioiellerie in tutta Italia, ma anche di autovetture e riciclaggio tramite versamenti bancari. Non solo, anche estorsioni e violenze.

A coordinare le operazione Marco Colamonici della Dda. Sono state scoperte dalle forze dell'ordine anche intimidazioni sistematiche ad un coordinatore del settore raccolta rifiuti Agropoli per ottenere assunzioni di familiari o, per chi era già assunto, turni favorevoli e mansioni meno gravose. Durante le indagini sono emerse minacce anche ai carabinieri della compagnia Agropoli perché facessero meno controlli sul territorio e non disturbassero la banda di criminali. Diverse e preoccupanti le intercettazioni. “La vita è breve, si muore. Fai il bravo”. “Stai attento, non ti va sempre bene”, queste alcune delle cose che avrebbero detto gli indagati per intimorire i militari.

Vittima delle minacce del gruppo anche sindaco di Agropoli che rivolgendosi con una lettera ai carabinieri avrebbe parlato di una violenza che ormai creava problemi di ordine pubblico.

