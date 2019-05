Ragazzo cade in un dirupo: è in fin di vita Il giovane è ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Dramma a Casal Velino dove è stato ritrovato un ragazzo gravemente ferito in un dirupo. Il giovane, che è precipitato da un muro cadendo nel vuoto per circa 3 metri, ha riportato un trauma cranico. E' ricoverato in fin di vita all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A ritrovarlo il fratello, preoccupato dal fatto che non fosse rientrato a casa.

Il 30enne è stato rinvenuto in località Serra Marina, aveva passato la serata con degli amici. Poco lontano è stata trovata la sua auto. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118. Potrebbe essere caduto nel vuoto dopo essersi sporto.

Sul caso indagano i carabinieri che per il momento non escludono alcuna pista, dal tentativo di suicidio, all'incidente, al litigio. Potrebbero essere coinvolte anche altre persone.