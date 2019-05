Rapina in banca: due banditi fuggono via con il bottino Il colpo in una filiale della Bcc di Casal Velino Scalo

Rapina in banca nella tarda mattinata di oggi a Castelnuovo Cilento. In azione due malviventi in una filiale della Bcc dei Comuni Cilentani a Casal Velino Scalo. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, pare che i rapinatori si siano introdotti in banca per poi chiedere la consegna del denaro. In seguito sarebbero andati via con il bottino.

A dare l’allarme sarebbero stati gli stessi impiegati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Vallo della Lucania.

In corso indagini per ricostruire l’accaduto anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.