Malore nella notte, muore ad appena 20 anni: choc ad Agropoli Comunità incredula: il giovane si trovava in casa, inutili i soccorsi

Tragedia la notte scorsa in Cilento, dove il 20enne Vito Petrillo ha perso la vita. Fatale un malore che non gli ha lasciato scampo. La comunità di Agropoli è sotto choc per il decesso di Vito Petrillo. A quanto pare, si trovava in casa insieme alla fidanzata che ha assistito impotente al dramma che si è consumato davanti ai suoi occhi.

Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Tantissime, da subito, le reazioni scioccate per una tragedia che ha lasciato Agropoli senza parole. La coppia aveva anche due figli piccoli.