Incidente stradale sull'A2: muore un uomo, grave la moglie Lo scontro tra un'auto e un furgone nei pressi di Contursi Terme. Traffico in tilt

Incidente stradale sulla A2 intorno alle 9 di questa mattina, allo svincolo di Contursi Terme, nel salernitano. Una Fiat 600, con a bordo una coppia di anziani della provincia di Napoli, un 76enne e una 67enne, si è scontrata, per cause ancora da accertare, contro un furgone con alla guida un 48enne accompagnato da una 29enne di Oliveto Citra. Ad avere la peggio la vettura con i due anziani, l'uomo ha perso la vita. Gravissima anche la moglie che è stata elitrasportata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno.

Sarebbe in condizioni molto critiche. Feriti, ma in maniera non grave, anche il 48enne e la 29enne a bordo del furgone. Sul posto sono giunti i soccorsi del Vopi, la Croce Rossa e la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Traffico in tilt nella zona. Intervenuto sul luogo dell'incidente anche il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione sul tratto interessato dal sinistro.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli