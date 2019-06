Precipita dal primo piano: grave una 20enne Trasportata in codice rosso in ospedale a Salerno

Paura per una giovane di 20 anni precipitata dal primo piano di un'abitazione a Montecorvino Rovella. La ragazza, per motivi ancora da chiarire, intorno alle nove e venti è caduta nel vuoto. E' successo in località San Martino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Battipaglia e della Croce Bianca di Salerno, che hanno provveduto a prestare alla 20enne le prime cure del caso. La ragazza – come chiarisce il sito Zerottonove - ha riportato diverse fratture ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Pare non sia in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.