Fiamme in un'azienda agricola: morte bufale L'incendio ha distrutto alcuni macchinari

Fiamme in un'azienda agricola ad Altavilla Silentina, in località Scanno. L'incendio ha coinvolto un mezzo agricolo, in seguito si sarebbe esteso all’interno della struttura. Sul posto immediato l’intervento di alcuni mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli.

Operazioni rese più difficoltose a causa del forte vento che insiste sulla zona. Nel rogo sono andate distrutte alcune auto e sarebbero morte alcune bufale.