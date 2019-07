Ragazzo di 13 anni ferito alla testa: la corsa al Santobono Il giovanissimo era a Capaccio con i familiari

Corsa in ospedale al Santobono di Napoli dove un ragazzino belga di 13 anni è arrivato con un violento trauma cranico. Il giovane si era presentato all'ospedale di Agropoli insieme ai genitori. Vista la gravità delle sue condizioni i medici ne hanno disposto il trasferimento presso il nosocomio napoletano.

Insieme all'ambulanza di tipo A della Croce Azzurra di Agropoli era presente anche una gazzella dei carabinieri della locale stazione. Intanto non è chiaro come il giovanissimo sia rimasto ferito, viste le difficoltà linguistiche. Da una prima ricostruzione pare che il 13enne si sia ferito a Capaccio Paestum, qualcosa lo ha colpito in testa provocandogli una ferita ad un orecchio e un trauma cranico.