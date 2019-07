Bimba morta prima del parto: indagati 7 medici La denuncia dei genitori della piccola. La gestante era ricoverata all'ospedale di Sapri

Hanno perso la propria piccola alla 41esima settimana di gravidanza. Dramma per una coppia cilentana, di Lentiscosa. La donna si trovava ricoverata all'ospedale “Immacolata” di Sapri, ha poi dovuto partorire la sua piccola senza vita. La coppia ha presentato denuncia alla Procura di Lagonegro che ha aperto un’inchiesta. Sono sette le persone indagate tra medici, ostetriche e infermieri, erano tutti in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia. Coinvolto anche il ginecologo che ha seguito la donna durante la gravidanza. Intanto si aspettano i risultati dell'autopsia sulla piccola che chiariranno le cause della morte.