Malore mentre nuota: muore un 71enne Alcuni bagnanti hanno notati il cadavere in acqua

Ha avvertito un malore mentre stava nuotando, forse un infarto che gli è stato fatale. A perdere la vita un uomo di 71 anni, in vacanza a Casal Velino. Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni bagnanti che hanno notato il cadavere galleggiare in acqua in prossimità della riva. E' stato lanciato l'allarme. L’anziano è stato portato sulla spiaggia dove sono intervenuti i sanitari del 118, per lui non c'è stato però nulla da fare.