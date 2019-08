Drammatico incidente in autostrada: auto tamponata da tir Due le persone ferite intrappolate tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco

Drammatico incidente autostradale in direzione nord sulla rampa di Contursi, due le persone ferite portate in ospedale. La vettura, una Fiat Punto verde, sarebbe stata tamponata da un camion, per poi finire contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi, i vigili del fuoco, la polizia e l'Anas per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dell'auto, distrutta nel violento schianto. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro.