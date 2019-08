Auto con 4 persone precipita in un dirupo, terrore a Giovi Necessario l’intervento dell’elicotetto. Tutte ricoverate in codice rosso

Terribile incidente stradale questo pomeriggio a Salerno. Per cause in corso di accertamento un'auto con a bordo quattro persone è precipitata nel dirupo sottostante. Il sinistro è avvenuto in località Giovi-Montena. Quattro le persone a bordo del veicolo, tutte trasferite in codice rosso

Particolarmente complicate sono state le operazioni di recupero, che hanno visto impiegato anche un elicottero per il soccorso degli occupanti del veicolo. Al lavoro i volontari ed i medici dell'Humanitas, che sono intervenuti appena è scattato l'allarme. L'area in cui è precipitata l'automobile è particolarmente impervia e non facile da raggiungere: all'interno una famiglia salernitana con padre, madre e due giovani a bordo, ora ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

A preoccupare sono soprattutto le condizioni dei due adulti, entrambi medici dell’Asl. L’uomo, in particolare, sarebbe in pericolo di vita.