Schiacciata da finestra,fuori pericolo la bimba Atena Lucana, ricostruita la dinamica: l'infisso scardinato involontariamente dalla mamma

Ieri l'ospedale Santobono di Napoli aveva già lasciato intendere che la situazione stava migliorando e che nel giro di qualche giorno la piccola pachistana di otto mesi schiacciata da una finestra ad Atena Lucana avrebbe potuto lasciare il reparto e tornare a casa. Ora è arrivata la conferma; la bimba è fuori pericolo e non ha riportato gravi conseguenze.

L'incidente, avvenuto giovedì scorso nel centro di accoglienza per migranti di Atena Lucana, aveva tenuto col fiato sospeso il Vallo di Diano e non solo. Oltre al decorso medico della bimba di otto mesi - inizialmente soccorsa dai sanitari del "Curto" di Polla e poi trasferita al Santobono di Napoli - i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno lavorato per ricostruire la dinamica della vicenda.

A quanto pare, a provocare l'incidente è stata la mamma: dopo aver poggiato la bambina su un piano, nell'atto di rialzarsi la donna avrebbe colpito involontariamente la finestra, che è uscita dai cardini andando a finire addosso alla piccola. La bimba di 8 mesi ha riportato un importante ematoma toracico alla base del collo e contusioni all'addome e trasferita nel reparto di chirurgia del Santobono. Per fortuna, non ha riportato fratture e dunque già ad inizio settimana prossima potrà essere dimessa.