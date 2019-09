A fuoco anche Parapoti, Montecorvino si appella al Prefetto Il sindaco: "Troppi incendi dolosi nei pressi dell'ex discarica, siamo preoccupati"

Tra i numerosi fronti ambientali aperti nel salernitano, c'è anche Montecorvino Pugliano, dove negli ultimi giorni diversi incendi dolosi hanno interessato l'area dell'ex discarica di Parapoti. "Una situazione che crea notevole allarme sociale e forte disagio per la cittadinanza, nonché rilevante danno ambientale - come si legge nella lettera che il sindaco ha indirizzato al Prefetto di Salerno -. I roghi spesso divampano nelle zone prospicienti le aree precedentemente adibite a discarica rifiuti".

La fascia tricolore ha chiesto l'intervento del Prefetto: "Anche in considerazione della particolare caratteristica morfologica del territorio, e della dislocazione delle aree oggetto di incendi, parrebbe quanto mai necessaria una riorganizzazione degli apparati di forza pubblica territorialmente competenti, al fine di poter contare su un maggior numero di unità sia per intensificare i controlli e, pertanto la prevenzione e la deterrenza, sia per assicurare il pronto intervento a fronte delle numerose richieste di ausilio e soccorso da parte dei cittadini".

La giunta del comune salernitano sta predispondendo gli atti necessari per potenziare il sistema di video sorveglianza già presente in diversi punti sul territorio e potenziando il corpo di ispettori ambientali.