Ancora un turista morto in spiaggia in Cilento Si tratta di un 79enne. Il dramma a Ascea

Ancora un turista morto in spiaggia in Cilento. Ieri ha perso la vita a Ascea un 79enne originario di Sant'Angelo, un comune in provincia di Potenza. L'uomo era in vacanza da qualche giorno con la sua famiglia in una struttura del posto. Mentre si trovava al mare si è sentito male improvvisamente. Inutili i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Misericordia e i carabinieri di Ascea. A stroncare l'anziano un malore fatale, forse un infarto, è quanto sarebbe emerso dall'esame esterno sulla salma.