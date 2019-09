Violenze sui figli di 12 e 13 anni: arrestato il papà L'ombra di molestie sessuali nei confronti della ragazzina da parte del genitore

Maltrattamenti sui suoi due figli, di 12 e 13 anni. Per questo motivo è stato arrestato a Roma, dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Vallo della Lucania, coordinati dalla Procura vallese, un uomo residente nella capitale. L'indagine dei carabinieri nasce da una segnalazione raccolta dal personale della Stazione Carabinieri di Ascea, successivamente sviluppata dal personale della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania, che avrebbe permesso di far luce sulla difficile quotidianità dei minori.

Il padre, di origini romane, ma domiciliato nel comune cilentano di Ascea, aveva ricevuto in affidamento i figli in seguito alla separazione dalla moglie, trovandosi ad essere l’unico punto di riferimento per i due adolescenti. A rendere il quadro ancora più doloroso, l’ombra della violenza sessuale che sarebbe stata perpetrata nei confronti della figlia proprio dalla figura che, più di ogni altra, avrebbe dovuto proteggerla.