Scontro auto-scooter, due giovani in codice rosso L'incidente avvenuto nella tarda serata tra Cava de' Tirreni e Vietri sul mare

Un bollettino di guerra, specialmente nei fine settimana. E' quello che si registra sulle strade della provincia di Salerno: non solo l'ennesima vittima con l'incidente mortale avvenuto a Baronissi. Nella tarda serata di ieri un altro grave incidente si è registrato in via Enrico De Marinis, tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni.

Per cause ancora in corso di accertamento un'auto - una Mercedes - si è scontrata con uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazzi. L'impatto è stato molto violento, con i due giovani che sono volati sull'asfalto riportando gravi ferite.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che li hanno soccorsi e trasportati all'ospedale "Santa Maria dell'Olmo" di Cava de' Tirreni, in codice rosso. Al lavoro i carabinieri della locale tenenza per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.